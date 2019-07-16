"Сила права" заявила про перемогу в справі переселенців з Луганська

Фото: Андрій Сенченко (прес-служба)

"Сила права" отримала постанову Касаційного цивільного суду

"Сила права" отримала постанову Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду України, яким встановлено факт вимушеного переселення в травні 2016-го Ольги Арнаут та її неповнолітніх дітей з Луганська внаслідок збройної агресії Росії проти України та окупації частини території нашої країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Наголошується, що разом з "Силою права" Ольга Арнаут почала юридична наступ на країну-агресора в січні 2017 року, коли в Києво-Святошинський районний суд Київської області було подано заяву про встановлення факту вимушеного переселення заявниці з окупованого Луганська. Суддя по справі Ковальчук вісім разів переносив засідання, а потім, затягнувши процес на 11 місяців, в кінці листопада 2017-го відмовив у задоволенні позову, повідомили в прес-службі.

Вже на початку грудня 2017-го "Сила права" подала апеляційну скаргу в Апеляційний суд Київської області. Суд в особі судді Коцюрби виніс постанову про відкриття провадження, потім суддя був змінений на суддю Фінагієва, який п'ять разів переносив розгляд справи і лише 12 червня 2018 виніс постанову про відмову у задоволенні апеляційної скарги.

"Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду України – результат жорсткої юридичної боротьби з Києво-Святошинським районним судом Київської області, а також Апеляційним судом Київської області, – зазначив голова "Сили права" Андрій Сенченко. – Ми дякуємо Колегії суддів у складі головуючого судді Дмитру Луспенику, суддям Олені Білоконь, Борису Гульку, Євгенію Синельникову і Сергію Хопти за винесення справедливого рішення від імені і на користь України".

Наступний етап для Арнаут – подача позовів як вимушені переселенці і члени сім'ї загиблого військовослужбовця та отримання компенсації морального і матеріального збитку від держави-агресора. Сім'я може розраховувати як мінімум на 285 тисяч євро компенсації.