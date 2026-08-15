Сикорский предлагает создать "Европейский легион" с украинцами

Роль Европы и создание нового формирования

Глава польского дипломатического ведомства подчеркнул, что Вашингтон годами сигнализировал о смещении стратегического фокуса в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

По его словам, Соединенные Штаты остаются незаменимым якорем коллективной обороны и будут предоставлять уникальные технологические и разведывательные возможности, но Европа должна выполнять тяжелую работу непосредственно на местах.

Для этого Евросоюзу нужны постоянные силы, которые могут формироваться из опытных специалистов.

"Я решительно выступаю за создание "Европейского легиона" - целенаправленных, постоянных сил, которые могли бы набирать опытных профессионалов из более широкой европейской семьи, включая закаленные в боях ветераны после войны", - заявил Сикорский.

Он подчеркнул, что речь идет не о построении параллельной альтернативы НАТО или дублировании структур, а о более сильной европейской опоре в рамках Альянса.

Гибридные угрозы со стороны РФ и мирные переговоры

Министр отметил, что Россия уже ведет против европейских обществ активную гибридную войну из-за саботажа, дезинформации, кибератаки и провокации.

Москва применяет доктрину "Маскировка", основанную на дезинформации, камуфляже и операциях под чужим флагом. Чем хуже РФ выступает на поле боя в Украине, тем более агрессивно Кремль пытается дестабилизировать Запад.

Также Сикорский выразил оговорку относительно дипломатических усилий по прекращению российской агрессии.

"Любой долгосрочный мир в нашем регионе не может быть установлен без поддержки украинцев. Это должен быть мир, который фактически подпишут Киев и Москва", - подчеркнул глава МИД Польши.

Он добавил, что Европа, в частности Польша, должна лидировать за столом переговоров, поскольку европейцы ежедневно становятся мишенями гибридных атак РФ.