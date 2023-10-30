Сигналы тревоги в Крыму и на юге "перекликаются". Военные указали на новую тактику РФ

"Сейчас вы видите, что "перекликаются" сигналы воздушной тревоги с нашим, но временно оккупированным Крымом и нашим же югом. Надо понимать, что враг коварен, враг пытается сделать вид, что он якобы "мстит" за то, что ему прилетает", - рассказала она, добавив, что "на самом деле, кто на кого напал понятно всем довольно давно".

Комментируя взрывы в Крыму, спикер ОК "Юг" отметила, что когда идет боевая работа, то рано в прямом эфире фактически комментировать происходящее.

"Могу только сказать, что работа эта комплексная, большая и мощная. Будем надеяться, что результаты ее также будут соответствующими. И борьба за наши территории может быть достаточно насыщенной", - констатировала она.

Взрывы в Крыму

Этой ночью ВСУ успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму. До этого утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост также перекрыли.

Кроме того, уже днем взрывы снова раздавались в Севастополе и Саках, а в Новофедоровке сообщали о "прилете" в районе аэродрома. При этом известно о 3-4 громких взрывах в каждом из мест. В них Минобороны РФ уже обвинило Украину, рассказав о якобы уничтожении 8 ракет "Storm Shadow".