Сигнал для всех военных преступников. В ГУР прокомментировали ликвидацию Филипоненко

Ликвидация так называемого депутата "Верховного совета "ЛНР" от российской партии ЛДПР Филипоненко Михаила Юрьевича является важным сигналом для всех предателей, коллаборантов и военных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Ликвидирован военный преступник. Это очень важный сигнал для всех предателей, коллаборантов, для всех тех, кто был причастен к военным преступлениям, что справедливое наказание неотвратимо. Есть два варианта: сдаваться в плен, или ждать пока возмездие придет другим способом", - заявил Юсов.

Как отметил представитель ГУР, Филипоненко отвечал за организацию пыточных для военных и гражданских заложников. Также военный преступник лично участвовал в пытках. Его ликвидация вполне очевидный для него финал.

"Несмотря на то, что он пока формально не занимал каких-то ключевых должностей в оккупационных администрациях, это была важная фигура в той рашистской экосистеме. Операция готовилась долго, тщательно, был учтен фактор безопасности и для исполнителей также", - добавил Юсов.

Что случилось?

Утром, 8 ноября, во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. Стало известно о подрыве автомобиля бывшего начальника милиции Михаила Филипоненко. Палач получил ранения несовместимые с жизнью.

Также в сети позже появились фотографии с места взрыва автомобиля.