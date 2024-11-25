Для мобильных операторов с января вводят обязательное правило: коснется всех украинцев

В Украине с 1 января 2025 года вводится новый унифицированный звуковой сигнал для звонков на перенесенные номера. Это нововведение коснется всех абонентов мобильной связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НКЭК.
Абоненты, которые будут звонить на номера, сменившие мобильного оператора через услугу переноса номера (MNP), услышат специальный сигнал - так называемый зумер. Он будет служить предупреждением о том, что звонок выходит за пределы сети оператора. Это важно, так как тарификация звонков между разными операторами может отличаться.
Инициатива направлена на то, чтобы сделать процесс звонков более прозрачным для пользователей. Таким образом абоненты будут проинформированы о возможных дополнительных расходах. Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК), этот сигнал станет обязательным для всех мобильных операторов страны.
Введение сигнала: Унифицированный звуковой сигнал будет автоматически воспроизводиться перед соединением с перенесенным номером.
Информирование абонентов: Операторы мобильной связи, должны начать активную кампанию по информированию своих клиентов через медиа, веб-сайты и пункты обслуживания.
Это нововведение будет способствовать повышению осведомленности пользователей о переносе номеров, а также обеспечит прозрачность в вопросе тарификации.
Напомним,что в Киеве проводится работа по обеспечению непрерывной мобильной связи на период отключений электроэнергии. Компании, устанавливают генераторы и аккумуляторы на базовых станциях.
Кроме того, в Украине с десяток крупных компаний предлагают услуги по предоставлению домашнего интернета. Тарифы стартуют от 50 гривен в месяц и достигают 339 гривен.