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У Зеленського підтвердили завтрашню зустріч з Блінкеном

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 13:20
У Зеленського підтвердили завтрашню зустріч з Блінкеном Фото: Ентоні Блінкен і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в рамках його візиту. Зустріч відбудеться 6 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що на 12:30 запланований вихід Зеленського і Блінкена до представників ЗМІ. Захід пройде в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Блінкен приїде до України разом зі своєю заступницею Вікторією Нуланд.

Нуланд восени 2013 року стала помічником Державного секретаря у справах Європи та Євразії, на початку Євромайдану в Києві відвідувала Україну кожні три-чотири тижні. Виступала на Майдані. Пішла у відставку після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У квітні 2021 року повернулася до Державного департаменту на посаду заступника держсекретаря США з політичних питань.

Зазначимо, в Управлінні державної охорони України вже заявили, що у зв'язку з візитом Блінкена у Києві можливі обмеження дорожнього руху на центральних вулицях. Ці обмеження пов'язані з заходами щодо забезпечення охорони державного секретаря США.

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