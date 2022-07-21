Цигарки міняють на плазму: Гайдай про ситуацію на ринках під окупацією в Луганській області

На ринках та у магазинах на окупованій території Луганської області загарбники вдвічі-тричі завищують ціни на товари першої необхідності. Зокрема, люди можуть обміняти між собою цигарки на плазмовий телевізор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Все залежить від території. Так, наприклад, у нещодавно окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку ціни на продукти харчування на стихійних ринках продавець обирає на власний розсуд із думкою "все одно куплять аби не вмерти", - пише Гайдай.

За його словами, деякі застосовують бартерний обмін, йдучи на поступки тим, в кого грошей не залишилося.

"Так, три блоки цигарок можна обміняти на майже новенький плазмовий телевізор. Із одночасним зростанням цін місцеві "законодавці економіки" намагаються штучно занизити курс гривні до рубля", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що при реальному співвідношенні 2,5 рубля за 1 гривню пропонують 1,5, а при наявності кругленької суми можна "домовитися" про обмін за номіналом 1,6 та навіть 1,7

"За інформацією, отриманою з відкритих джерел, середні споживчі ціни на продукти за червень 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які перебувають в тимчасовій окупації РФ, значно вищі, ніж на підконтрольній уряду території України", - підкреслив Гайдай.

Так, за його словами, значно подорожчали такі продукти харчування:

картопля на 154,66%,

птиця (тушки курячі) на 85,92%,

цукор кристалічний на 59,39%,

хліб житньо-пшеничний на 59,04%,

яйця курячі на 58,89%,

свинина на 46,89%,

морква на 40,12%,

сметана на 35,51%,

макаронні вироби на 32,34%.

"Справжній безлад коїться на Старобільщині. Так, пляшку "Coca-Cola" там можна придбати за 132 рубля (або за 88 гривень, як пропонують продавці), маленьку упаковку прального порошку "Tide" - за 546 рублів, 1 кг груш - за 250 рублів, пакунок печива за 80-120 рублів", - пише Гайдай.

Нагадаємо, як раніше розповів голова ОВА, в Луганській області, ймовірно, не залишилося жодного квадратного метру землі, не ураженого російською артилерією. Ворог продовжує завдавати масованих ударів, аби просунутися вперед.

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