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Рост цен на продукты возобновился: что подорожало в Украине за месяц

Украина, Пятница 13 сентября 2024 15:25
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Рост цен на продукты возобновился: что подорожало в Украине за месяц Фото: продукты в Украине подорожали (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Продукты в Украине за август 2024 года выросли в среднем на 0,9%. Больше всего подорожала капуста - в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в августе 2024 года средние цены на капусту выросли на 100% до 31,9 гривен за килограмм. Лук подорожал на 14,3% до 24,9 гривен за килограмм.

Цены на яйца выросли на 8,9% до 29,6 гривен за десяток.

Свекла подешевела на 24,9 до 14,3 гривен за килограмм, морковь - на 25,8% до 16,4 гривен за килограмм, картофель - на 10,0% до 17,3 гривен за килограмм.

Рост цен на продукты возобновился: что подорожало в Украине за месяц

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в августе 2024 года:

  • водка подешевела на 3,8% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 0,8% до 121,0 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подешевело на 0,3% до 31,5 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 108,3 гривен за пачку.

Рост цен на продукты возобновился: что подорожало в Украине за месяц

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в августе составила 0,6%. Продукты питания и безалкогольные напитки за август подорожали на 0,9%.

Согласно прогнозу Минагрополитики, очень низких цен на овощи в этом году не ожидается. В этом году нет перепроизводства, поэтому цены относительно высоки на овощи, в том числе на картофель. Цены на овощи будут традиционно повышаться до весны из-за расходов на хранение. Электричество будет дорогим, поэтому влияние затрат будет больше, чем в предыдущем году.

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Цены на продукты Инфляция в Украине
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