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У Ковелі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 11:14
У Ковелі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція затримала підозрюваного у стрільбі

У Ковелі учора, 18 березня, близько 22 години поліцейським повідомили про те, що семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як повідомляється, очевидець повідомив поліції, що зловмисники стріляють з пневматичної зброї на вулиці Липинського.

Прибувши за кілька хвилин, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік. При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою.

 
Фото: затриманий підозрюваний у стрільбі (facebook.com/lutskpolice)
Предмет, ззовні схожий на пістолет, згодом вилучив слідчий для подальшої експертизи. На порушника ж патрульні оформили 1 постанову і 3 протоколи, у тому числі, за дрібне хуліганство і непокору поліцейським. Причетних доставили до відділку поліції, де передали слідчому.
 
У Ковелі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту
РБК-Україна писало, що в результаті стрілянини в Дніпровському районі Києва 5 березня загинув чоловік
 
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