У Сіетлі демонстранти перекрили дорожній рух, є затримані

В Сіетлі (США) в ніч виборів президента перекрили рух на деяких дорогах. Поліція затримала кілька людей.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
November 4, 2020
Як повідомляється, ввечері по місту йшли дві групи учасників акцій. Одна з груп почала розміщувати на дорозі загородження і кидати інші предмети, в тому числі цвяхи.
"Затримано одну людину. Одна з групи зупинилася на перетині Мерсер і Уестлейк, блокуючи дорожній рух... Поліцейські затримали водія, пов'язаного з протестом", - йдеться в повідомленні.
Також поліцейські заявили, що затримали ще одного чоловіка, який бив по паркомату молотком.
Нагадаємо, в США закрилися виборчі дільниці. Підрахунок голосів триває.
За попередніми результатами, лідирує кандидат від демократів Джо Байден.