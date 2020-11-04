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В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение, есть задержанные

Сиэтл, Среда 04 ноября 2020 09:06
В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение, есть задержанные
Фото: протесты в США (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Сиэтле (США) в ночь выборов президента перекрыли движение на некоторых дорогах. Полиция задержала несколько человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, вечером по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди.

"Задержан один человек. Одна из группы остановилась на пересечении Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение... Полицейские задержали водителя, связанного с протестом", - говорится в сообщении.

Также полицейские заявили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.

Напомним, в США закрылись избирательные участки. Подсчет голосов продолжается.

По предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

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