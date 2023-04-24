"Эдмонтон" с камбэком дожал "Лос-Анджелес" в овертайме: видео всех голов вечера НХЛ
Четырьмя матчами плей-офф в Западной и Восточной конференциях Национальной хоккейной лиги продолжился розыгрыш Кубка Стэнли-2023. Центральный матч дня состоялся в Городе Ангелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
"Лос-Анджелес Кингз" открыл счет в противостоянии с "Эдмонтоном" в середине первого периода. Это Виларди вовремя сыграл на добивании перед воротами после броска Фиалы. Впоследствии калифорнийцы шокировали "Ойлерз" еще двумя шайбами – Арвидссон классно развернулся и прошил голкипера броском из левой зоны, а Копитар реализовал большинство.
Впрочем, "Эдмонтон" ответил во второй 20-минутке своими тремя шайбами. Сначала Бушар дальним броском реализовал большинство "нефтяников". Далее дубль оформил Драйзайтль. Немецкий форвард дважды разобрался с вратарем "Кингз" на "пятаке".
Расцвет противостояния приобрело в третьем периоде. "Лос-Анджелес" сумел возобновить лидерство благодаря шайбе Роя в контратаке. Тем не менее, "Эдмонтон" сравнял за три минуты до сирены – Кейн классным выстрелом из левой зоны вбрасывания огорчил Корписало. А уже в овертайме победу для "Ойлерз" вырвал Хайман, реализовавший момент с левого края.
Благодаря триумфу в Калифорнии "Эдмонтон" сравнял счет в серии (2:2). Следующий поединок соперники сыграют в Канаде 26 апреля ночью по киевскому времени. В свою очередь шестой матч серии проведут в Лос-Анджелесе 29 апреля вечером.
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Айлендерс" – "Каролина" – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2); серия – 1:3
- "Флорида" – "Бостон" – 2:6 (0:1, 1:1, 1:4); серия – 1:3
- "Миннесота" – "Даллас" – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2); серия – 2:2
- "Лос-Анджелес" – "Эдмонтон" – 4:5 ОТ (3:0, 0:3, 1:1, 0:1); серия – 2:2
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