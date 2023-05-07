Кубок Стэнли: "Эдмонтон" разбил "Вегас" и сравнял счет в серии плей-офф

Сверхуверенной победой "Эдмонтон Ойлерз" завершился второй матч во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стэнли, 2-й раунд

"Вегас" – "Эдмонтон" – 1:5 (0:4, 0:1, 1:0); серия – 1:1

Шайбы: Барбашев, 41:36 – Драйзайтль, 02:21, 16:17, Бушар, 07:01, Макдэвид, 11:11, 31:43

"Нефтяники" шокировали невадцев четырьмя шайбами в первом периоде. Забивал "Эдмонтон" на разный вкус. Сначала Драйзайтль сыграл на добивании с "пятака", когда "Ойлерз" играли в большинстве. Дальше численным преимуществом воспользовался Бушар, отправив "диск" в ворота с дистанции.

Лидер канадцев Макдэвид в середине первой 20-минутки вообще забил в меньшинстве. Форвард отобрал шайбу в центре площадки, "провез" на себе защитника и реализовал выход один на один с вратарем. А потом дубль оформил Драйзайтль – немец бросил в касание после передачи Янамото из-за ворот.

Во втором периоде вторую шайбу в составе "Эдмонтона" забросил и Макдэвид. Канадцы снова сумели классно распорядиться большинством. Капитан "Ойлерз" с близкого расстояния точно пробил в ближний угол. "Вегас" смог лишь оформить шайбу престижа в третьей 20-минутке, когда Барбашев воспользовался передачей Стоуна воздухом.

Благодаря победе "Эдмонтон" сравнял счет в серии. Следующие два поединка пройдут в Альберте. "Ойлерз" примут "Голден Найтс" в ночь на 9 мая и 11 мая.