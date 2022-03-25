ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підрозділ Siemens з виробництва медичного обладнання продовжив роботу в Росії

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 25 березня 2022 10:53
Підрозділ Siemens з виробництва медичного обладнання продовжив роботу в Росії Фото: Сектор Siemens з виробництва медичного обладнання продовжує роботу в Росії (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Компанія з виробництва медичного обладнання Siemens Healthineers AG продовжує свою роботу на території Росії. Глава компанії Бернд Монтаг заявив, що діяльність не припиняється, незважаючи на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Siemens Healthineers-організаційно-структурний підрозділ німецького концерну Siemens AG. Сектор займається виробництвом медичної та діагностичної техніки. Обсяг продажів сектора становить близько 11 млрд євро, число працівників - близько 49 тисяч осіб.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Siemens Російська Федерація
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде