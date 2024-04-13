В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в ТЦ: есть погибшие и раненые

В одном из торговых центров Сиднея мужчина нанес ножевые ранения людям. В результате его действий погибло шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Полиция сообщила, что нападавший, предположительно, был 40-летним мужчиной, который действовал сам и был застрелен офицером, который противостоял ему самостоятельно.

Шесть человек погибли, еще несколько находятся в критическом состоянии, в том числе младенец.

Мужчина напал на людей в торговом центре Westfield Bondi Junction, что находится возле пляжа Бонди в Сиднее.

Полиция подтвердила, что угрозы после смерти нападавшего больше нет. Однако правоохранители отметили, что не знают ни подозреваемого, ни мотивов нападения. В то же время в полиции не исключили, что данный случай был связан с терроризмом.