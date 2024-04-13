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В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в ТЦ: есть погибшие и раненые

Сидней, Суббота 13 апреля 2024 16:10
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В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в ТЦ: есть погибшие и раненые Фото: в Сиднее мужчина напал на людей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В одном из торговых центров Сиднея мужчина нанес ножевые ранения людям. В результате его действий погибло шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Полиция сообщила, что нападавший, предположительно, был 40-летним мужчиной, который действовал сам и был застрелен офицером, который противостоял ему самостоятельно.

Шесть человек погибли, еще несколько находятся в критическом состоянии, в том числе младенец.

Мужчина напал на людей в торговом центре Westfield Bondi Junction, что находится возле пляжа Бонди в Сиднее.

Полиция подтвердила, что угрозы после смерти нападавшего больше нет. Однако правоохранители отметили, что не знают ни подозреваемого, ни мотивов нападения. В то же время в полиции не исключили, что данный случай был связан с терроризмом.

Напомним, что ранее мы писали по случаю, когда в израильском городе Раанана, недалеко от Тель-Авива, днем понедельника, 15 января, неизвестный устроил теракт. Сначала с ножом напал на пешеходов, а затем угнал авто и протаранил группу людей.

Кроме того, была информация о том, что исламисты готовили несколько нападений в европейских городах. Целью могли стать рождественские церковные службы. Полиция арестовала несколько человек.

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