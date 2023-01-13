Россияне "под кайфом" чуть не вышли на украинские позиции (перехват)
После принятия психотропных веществ российские военные едва не вышли на украинские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки в Telegram.
"Валя, ты не поверишь, мои дол***бы пообкуривались вчера, они глаза у ни**я, какие-то кролики-зайчики", - рассказал жене оккупант.
Во время разговора с подругой она рассказала, что ее муж оттягивал находившихся в наркотическом опьянении военных от позиций украинских военных.
К тому же женщина сообщила подруге, что ее мужа шахтера и самого наказали за употребление наркотических веществ, однако как наказали она не уточняет.
"Он же шырнулся, бл**ь, и его наверняка наказали... он же не штурмовик, он шахтер", - пояснила россиянка.
Напомним, во время одного из перехватов оккупант жаловался, что его товарищей травят водкой.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по обновленным российским внутренним правилам, направленным на борьбу с пьянством, отныне за алкогольное опьянение или запах перегара есть приказ расстреливать на месте.
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