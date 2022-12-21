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За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов

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Украина, Среда 21 декабря 2022 00:10
За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов Фото: за декабрь ВСУ сбили почти 70 дронов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"После продолжительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбиты. Понятно, что не все удается сбивать", - заявил Игнат.

Всего за ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 дронов и 300 крылатых ракет.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников России.

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