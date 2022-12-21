За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов
Фото: за декабрь ВСУ сбили почти 70 дронов (GettyImages)
С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"После продолжительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбиты. Понятно, что не все удается сбивать", - заявил Игнат.
Всего за ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 дронов и 300 крылатых ракет.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников России.
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