В ЕС начали работу над 16-м пакетом санкций против России

В ЕС уже начали работу над 16-м пакетом санкций против России. Это стало известно во время выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента 18 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х с трансляцией с заседания Европарламента.

Как отметил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, готовый проект санкций может быть представлен странам-членам ЕС уже в январе 2025 года.

Напомним, что недавно, а именно 16 декабря, в ЕС был принят 15-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Известно, что под ограничения в этот раз попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.

В дополнение, в новом пакете есть ограничения, касающиеся российского теневого флота.

Санкции против РФ

Европейский Союз ввел масштабные санкции против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Ограничения включают запреты на импорт российской нефти и нефтепродуктов, замораживание активов ведущих российских компаний, финансовые ограничения и запрет экспорта технологий, оборудования и товаров двойного назначения.

Санкции затронули тысячи лиц и организаций, связанных с агрессией, среди которых - чиновники, военные, пропагандисты и олигархи.

Кроме экономического давления, ЕС стремится уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, устанавливая ценовые ограничения на нефть и усиливая контроль за выполнением санкций.

Эти меры направлены на поддержку Украины и противодействие агрессии России. Они постепенно усиливаются, нанося серьезное влияние на российскую экономику, ограничивая ее доступ к международным рынкам и передовым технологиям.

Кроме этого, в ЕС готовят санкции против России за дезинформационные операции и другую гибридную деятельность.