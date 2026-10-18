RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Сибига призвал Европу закрыть границы для россиян

17:06 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Европа должна ввести реальные запреты на въезд россиян на собственную территорию, чтобы помочь остановить войну против Украины, а также позаботиться о безопасности своих же граждан.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

"Чтобы защитить Европу, закройте европейские границы для россиян уже сейчас. Российские комбатанты и члены их семей не должны иметь права въезжать в ЕС. Нам необходимо как можно скорее ввести реальные запреты на въезд", - подчеркнул Сибига.

Он обратил внимание на то, что подобные меры уже действуют на национальном уровне, в частности в Эстонии.

По словам главы украинской дипломатии, такие ограничения вполне осуществимы и эффективны.

Сибига также добавил, что общеевропейское решение было бы особенно актуальным сейчас, когда российский диктатор Владимир Путин вербует на улицах новое "пушечное мясо".

"Каждый российский мужчина, которого привлекают к войне против Украины, должен знать: подписывая контракт с оккупационной армией, он одновременно соглашается на запрет въезда в Европу и остальной мир. Выдачу необязательных для поездок виз гражданам России необходимо максимально ограничить во всех европейских странах", - подчеркнул глава МИД.

По убеждению Сибиги, речь идет о национальной безопасности каждого европейского государства.

Он также отметил, что российские дипломаты не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе.

"Нападения России на Европу уже не ограничиваются гибридными операциями. Их интенсивность и масштабы растут. Это требует немедленных действий. Остановить Путина может только жесткое давление", - заявил Сибига.

Кстати, недавно стало известно, что Европа готовит ограничения на въезд россиян из-за угрозы гибридных атак.

Также мы писали о предупреждении главы польского правительства Дональда Туска. По словам последнего, в скором времени может произойти серьезная эскалация в гибридной войне России против Европы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей СибигаВойна России против УкраиныРоссийская Федерация