Сибига призвал бойкотировать участие России в чемпионате мира по хоккею

Глава украинской дипломатии резко приговорил решение включить Россию в обновленное расписание чемпионата мира среди юниоров 2027 вместо Норвегии.

Он подчеркнул, что это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу возможного влияния Москвы.

"Норвежские игроки заслужили свое место благодаря спортивным заслугам. Лишение их этого места ради страны, ведущей агрессивную войну, является позором для всего спортивного сообщества", - отметил Сибига.

МИД Украины требует отменить позорное решение Международной федерации хоккея на льду и полностью поддерживает норвежскую сторону.

"Мы призываем к бойкоту участия России в чемпионате и настаиваем на прекращении международного финансирования федерации за это позорное решение. Лед не должен стать платформой для России, чтобы разбить лед с цивилизованным миром", - подчеркнул министр.

Он добавил, что спорт никогда не должен использоваться для легитимизации агрессора, а Россия должна оставаться вне соревнований, пока продолжается ее война против Украины.