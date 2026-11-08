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Сибига призвал бойкотировать участие России в чемпионате мира по хоккею

19:50 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)

Международные спортивные чиновники, возвращающие россиян в соревнования, становятся соучастниками их военных преступлений. Это касается и Международной федерации хоккея на льду.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X.

Глава украинской дипломатии резко приговорил решение включить Россию в обновленное расписание чемпионата мира среди юниоров 2027 вместо Норвегии.

Он подчеркнул, что это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу возможного влияния Москвы.

"Норвежские игроки заслужили свое место благодаря спортивным заслугам. Лишение их этого места ради страны, ведущей агрессивную войну, является позором для всего спортивного сообщества", - отметил Сибига.

МИД Украины требует отменить позорное решение Международной федерации хоккея на льду и полностью поддерживает норвежскую сторону.

"Мы призываем к бойкоту участия России в чемпионате и настаиваем на прекращении международного финансирования федерации за это позорное решение. Лед не должен стать платформой для России, чтобы разбить лед с цивилизованным миром", - подчеркнул министр.

Он добавил, что спорт никогда не должен использоваться для легитимизации агрессора, а Россия должна оставаться вне соревнований, пока продолжается ее война против Украины.

Напомним, что решение о допуске российских спортсменов и команд к международным соревнованиям вызывают резкую критику и возмущение в Украине.

В частности, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что решение CAS относительно российского хоккея запятнает лед украинской кровью, ведь допуск россиян является фактически легитимизацией агрессии РФ.

В то же время на фоне этого Международная федерация хоккея принимает решение по другим сборным-агрессорам, например, Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года, запретив ее национальным командам участвовать в турнирах.

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