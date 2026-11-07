Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года

Мужские национальные сборные Беларуси не будут участвовать в юниорском и взрослом чемпионатах мира по хоккею 2027 года. Совет IIHF принял такое решение после частичного удовлетворения апелляции Белорусской ассоциации хоккея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную федерацию хоккея на льду (IIHF).

В настоящее время IIHF изучает все возможные пути и начинает переговоры с национальными ассоциациями, в частности с Федерацией хоккея России, для поиска конструктивного пути развития мирового хоккея.

Организация пересматривает условия, необходимые для защиты чемпионатов, финансовой устойчивости и долгосрочного будущего международного хоккея.

Несмотря на несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), IIHF принимает необходимые меры для выполнения этого решения.

Отдельно в федерации прокомментировали ситуацию вокруг России.

При принятии решения Совет IIHF учел текущие спортивные и организационные договоренности, структуру соревнований, расписания, продажу билетов и оперативное планирование на сезон 2027 года.

В то же время, инстанция подтвердила отсутствие правовых оснований для немедленной реинтеграции команд.

Дисциплинарный совет IIHF частично удовлетворил апелляцию Белорусской ассоциации хоккея на предыдущее решение Совета от 27 июля 2026 года.

Напомним, что Украина противодействует возвращению России на международную арену.

В частности, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ранее отмечал, что решение CAS не отменяет реальность войны, комментируя усилия государства по противодействию возвращению россиян на хоккейный чемпионат мира-2027.

По словам Министра, Украина использует все доступные международные механизмы, чтобы защитить место национальной сборной в элитном дивизионе и помешать легитимизации представителей страны-агрессора.

В то же время, обостряется реакция международных партнеров и спонсоров.

В частности, многолетний спонсор турнира чешский автопроизводитель Skoda Auto поставил IIHF перед выбором из-за возможного участия РФ, заявив о готовности бойкотировать соревнования из-за возвращения российских сборных.