ua en ru
Сб, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года

16:45 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года Фото: Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года (hockey.by)
Додати як бажане джерело в Google

Мужские национальные сборные Беларуси не будут участвовать в юниорском и взрослом чемпионатах мира по хоккею 2027 года. Совет IIHF принял такое решение после частичного удовлетворения апелляции Белорусской ассоциации хоккея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную федерацию хоккея на льду (IIHF).

Дисциплинарный совет IIHF частично удовлетворил апелляцию Белорусской ассоциации хоккея на предыдущее решение Совета от 27 июля 2026 года.

В то же время, инстанция подтвердила отсутствие правовых оснований для немедленной реинтеграции команд.

При принятии решения Совет IIHF учел текущие спортивные и организационные договоренности, структуру соревнований, расписания, продажу билетов и оперативное планирование на сезон 2027 года.

Отдельно в федерации прокомментировали ситуацию вокруг России.

Несмотря на несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), IIHF принимает необходимые меры для выполнения этого решения.

Организация пересматривает условия, необходимые для защиты чемпионатов, финансовой устойчивости и долгосрочного будущего международного хоккея.

В настоящее время IIHF изучает все возможные пути и начинает переговоры с национальными ассоциациями, в частности с Федерацией хоккея России, для поиска конструктивного пути развития мирового хоккея.

Напомним, что Украина противодействует возвращению России на международную арену.

В частности, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ранее отмечал, что решение CAS не отменяет реальность войны, комментируя усилия государства по противодействию возвращению россиян на хоккейный чемпионат мира-2027.

По словам Министра, Украина использует все доступные международные механизмы, чтобы защитить место национальной сборной в элитном дивизионе и помешать легитимизации представителей страны-агрессора.

В то же время, обостряется реакция международных партнеров и спонсоров.

В частности, многолетний спонсор турнира чешский автопроизводитель Skoda Auto поставил IIHF перед выбором из-за возможного участия РФ, заявив о готовности бойкотировать соревнования из-за возвращения российских сборных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Беларусь Чемпионат мира по хоккею Хоккей
Новости
Россия ударила по подстанциям, которые соединяют две АЭС с Киевом, - Зеленский
Россия ударила по подстанциям, которые соединяют две АЭС с Киевом, - Зеленский
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так