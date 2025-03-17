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Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине

Понедельник 17 марта 2025 11:12
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Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

Украина приближается к реализации системы гарантий безопасности. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул важность американской поддержки для эффективной имплементации этой инициативы.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

Украина активно движется к реализации новой системы гарантий безопасности, и на этом этапе уже есть четкое понимание, какие страны готовы разместить свои войска как важные составляющие этой системы.

Как отметил Андрей Сибига, вопрос деталей - географии, количества и мандата военных контингентов - уже активно обсуждаются.

На прошлом саммите коалиции, состоявшемся в субботу при участии президента Владимира Зеленского, были закреплены основные направления будущих действий. В частности, постоянно происходят консультации с Андреем Ермаком и советниками по национальной безопасности.

"То есть это уже не абстрактные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации", - подчеркнул Сибига.

Он также отметил важность поддержки США в этом процессе, отметив, что без американского лидерства и участия системы гарантий безопасности будет сложно достичь желаемых результатов.

Вопросы о том, могут ли европейские партнеры отправлять свои контингенты без одобрения и поддержки США, остаются открытыми. Однако, по словам Сибиги, поддержка американской стороны является важной.

Миротворческой миссии

В последние недели страны Европы и США обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину как часть гарантий безопасности.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента", в комментарии РБК-Украина высказал мнение, что Россия может отказаться от такого формата, если в составе миротворческих сил будут европейские военные.

Тем временем, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что европейские страны должны взять на себя лидерство в этом вопросе и отправить своих миротворцев в Украину. Однако сам Трамп не планирует привлекать американские войска к этому процессу.

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Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
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