Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
Украина приближается к реализации системы гарантий безопасности. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул важность американской поддержки для эффективной имплементации этой инициативы.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.
Украина активно движется к реализации новой системы гарантий безопасности, и на этом этапе уже есть четкое понимание, какие страны готовы разместить свои войска как важные составляющие этой системы.
Как отметил Андрей Сибига, вопрос деталей - географии, количества и мандата военных контингентов - уже активно обсуждаются.
На прошлом саммите коалиции, состоявшемся в субботу при участии президента Владимира Зеленского, были закреплены основные направления будущих действий. В частности, постоянно происходят консультации с Андреем Ермаком и советниками по национальной безопасности.
"То есть это уже не абстрактные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации", - подчеркнул Сибига.
Он также отметил важность поддержки США в этом процессе, отметив, что без американского лидерства и участия системы гарантий безопасности будет сложно достичь желаемых результатов.
Вопросы о том, могут ли европейские партнеры отправлять свои контингенты без одобрения и поддержки США, остаются открытыми. Однако, по словам Сибиги, поддержка американской стороны является важной.
Миротворческой миссии
В последние недели страны Европы и США обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину как часть гарантий безопасности.
Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента", в комментарии РБК-Украина высказал мнение, что Россия может отказаться от такого формата, если в составе миротворческих сил будут европейские военные.
Тем временем, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что европейские страны должны взять на себя лидерство в этом вопросе и отправить своих миротворцев в Украину. Однако сам Трамп не планирует привлекать американские войска к этому процессу.