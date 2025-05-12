Сибига о предложении прекращения огня: Россия игнорирует и атакует по всему фронту

Россия полностью проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении огня. Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Кремль в очередной раз демонстрирует нежелание мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети Х.

Сибига принял участие в онлайн-встрече с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Франции и представителями ЕС.

По его словам, ключевыми темами переговоров стали совместная стратегия достижения мира и взаимодействие с США.

Перед началом встречи министр получил информацию с фронта от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Он сообщил, что Россия полностью проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая и продолжает атаки по всей линии фронта.

"Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это в очередной раз демонстрирует, что единственной целью России является затягивание войны", - отметил он.

Сибига также напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу 15 мая, однако ответа из Кремля пока не поступило.

Участники встречи обсудили возможность решительных мер в случае дальнейшего саботажа со стороны Москвы, в частности - усиление санкций против российского банковского и энергетического секторов, а также новые пакеты оборонной помощи для Украины.

"Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", - подытожил Сибига.