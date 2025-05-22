Сибига разнес заявление Путина о "буферной зоне": явно отвергает мирные усилия

Путин в очередной раз заговорил о "буферной зоне"

Напомним, что ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что российская армия начала реализацию плана по созданию так называемой "буферной зоны безопасности" у границы с Украиной.

На это сразу отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий. В комментарии журналистам он отметил, что заявления российского диктатора о создании "буферной зоны" является свидетельством российской агрессии.

Стоит отметить, что это не первое заявление Путина о создании "буферной зоны" в Украине. Ведь еще в 2023 году, российский диктатор заявлял, что если "прилеты" по территории России будут продолжаться, то РФ должна рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины, чтобы ВСУ не могли добраться до российских территорий.

У Зеленского, правда, ответили на такие заявления Путина и объяснили истинную цель этого плана.

В прошлом году диктатор снова угрожал создать "буферную зону", хотя и называл ее тогда "санитарной". Однако дальше громких заявлений дело не дошло.

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