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Сибига раскритиковал ЮНИСЕФ за заявление о погибших детях в Украине

21:51 09.08.2026 Вс
2 мин
Глава МИД указал организации сразу на несколько фактических ошибок
aimg Валерия Абабина
Фото:Андрей Сибига, исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины ()

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ о погибших и раненых детях в результате атак в России и Украине. По его словам, организация упустила ключевой момент – что все эти смерти являются прямым следствием российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Сибига отреагировал на заявление ЮНИСЕФ от 4 августа. По его словам, предоставляя информацию о погибших детях без упоминания о причине – российской агрессии, – организация создает ложное впечатление равнозначности между агрессором и жертвой.

"Крайне досадно, что в своем заявлении от 4 августа UNICEF упустил ключевой момент: все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул министр.

Фактические ошибки в заявлении

Глава МИД также обратил внимание на нехватку базовой проверки фактов.

По его словам, в заявлении не упоминается, что жертвы в Краснодаре в России стали следствием падения беспилотника, который по сообщениям перехватила российская противовоздушная оборона.

Кроме того ЮНИСЕФ не проверил данные о жертвах в Украине. Сибига отметил, что в Днепропетровской области погибли семь, а не трое детей из одной семьи.

"А вчера Россия убила еще одного невинного украинского ребенка - трехлетнего мальчика на Киевщине", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что речь идет о военных преступлениях России. Он призвал ЮНИСЕФ осудить эти преступления и потребовать от РФ прекратить убивать невинных украинских детей.

Напомним, в ночь на 30 июля российская баллистическая ракетапопала в частный дом в селе Радушное под Кривым Рогом, где жила многодетная семья.

Погибли родители и дети- именно об этих жертвах, говорилось в заявлении Сибиги о неточных данных.

По данным Reuters, этот удар могли нанести ракетой КНДР .

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