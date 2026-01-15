Сибига раскритиковал Красный Крест за приравнивание атак по Украине и РФ

Глава МИД прокомментировал публикацию МККК, в которой организация выразила обеспокоенность ударами по критической инфраструктуре, которые оставили миллионы людей без света и тепла.

В частности, в сообщении Красного Креста перечислялись как украинские города (Киев, Днепр), так и Белгород, а также Донецк - город, который находится под российской оккупацией.

"Нападения, наносящие несоразмерный ущерб гражданскому населению, в частности путем лишения его доступа к основным услугам. Такие необходимые для выживания вещи, как электричество и отопление, сейчас запрещены", - сделал заявление Международный комитет Красного Креста.

В свою очередь, глава МИД Украины ответил на заявление, назвав его "позорным". Сибига акцентировал, что ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, является неприемлемой.

"В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону", - отметил украинский министр.

По словам Сибиги, репутация МККК находится в кризисе в результате таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией.

"Глава делегации МККК Украины будет вызван в Министерство иностранных дел для объяснений. Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности", - подытожил в заметке глава МИД.