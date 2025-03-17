Сибига: Россия должна предоставить американцам официальный ответ по перемирью

"Еще раз Украина продемонстрировала всему миру, что не Украина является препятствием на пути к миру... Украина своей поддержкой американского предложения о перемирии продемонстрировала свою глобальную настроенность на достижение справедливого мира. Поэтому дипломатически мяч сейчас на российской стороне. Ждем ответа от них, но ответа без условий", - отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул важность дождаться официального ответа со стороны России, впрочем, отметил, что Киев исходит из того, что никаких дополнительных условий для прекращения огня не должно выдвигаться.

"Есть разные официальные формы подтверждения позиции государства. По состоянию на сегодня этого нет. Это подтверждение должно быть предоставлено напрямую американской стороне", - заявил Сибига комментируя "нюансы" диктатора Владимира Путина.