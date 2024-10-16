Сибига: Россия готовит удары по ядерной энергетике, но этому можно помешать

"У России есть полное доминирование в воздухе. Она ежедневно бомбит наших военных, она уничтожает наши города и объекты инфраструктуры. Она готовит удары по объектам ядерной энергетики и мы поделились доказательствами с партнерами", - заявил Сибига.

Он отметил, что необходимо остановить российский террор. Одним из действенных путей для этого является предоставление Украине разрешения на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России.

"Прямым следствием этого будет уменьшение смертей наших воинов, мы остановим продвижение врага и защитим наши гражданские объекты. Это решение должно быть, и вся наша дипломатическая служба направлена на достижение этого решения", - отметил Сибига.