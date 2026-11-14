Путин хочет перекроить границы Европы, под прицелом - Финляндия и Швеция, - Зеленский

Кремль хочет смешить военное присутствие НАТО в Европе. Среди стран, к которым это относится, - Финляндия, Швеция и государства Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам.

По словам Зеленского, американская сторона поднимала вопрос создания новой структуры безопасности после завершения войны. Речь идет о возможных изменениях в архитектуре безопасности мира, прежде всего Европы.

Украинский президент считает такую дискуссию небезопасной, поскольку Россия заинтересована в пересмотре действующей системы безопасности на континенте. По его мнению, именно поэтому американская сторона привлекала россиян для обсуждения этой темы.

Беспокойство Зеленского усилили заявления российского диктатора Владимира Путина относительно границ. Президент убежден, что стремление изменить их в Европе является частью российского плана по пересмотру гарантий безопасности.

"То, что Путин хочет изменить границы в Европе, – факт. Я уверен, что это лежит в его концепции пересмотра гарантий безопасности в Европе", – заявил Зеленский.

Он также предостерег, что подобные инициативы могут привести к новым войнам или эскалации. По словам президента, он уже обсуждал этот вопрос с представителями стран Северной Европы и другими европейскими партнерами. Он призвал их серьезно отнестись к возможным рискам.

Какие страны могут стать целью Путина

Зеленский предположил, что во время разговоров о новой архитектуре безопасности Европы российский лидер может поднять вопрос Финляндии и Швеции. Кроме того, по мнению президента Украины, Путин может говорить о Венгрии и о присутствии американских военных в странах Балтии.

"Думаю, Путин будет говорить о Финляндии, Швеции. Уверен, будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии. Поэтому если американцы действительно хотят именно такого диалога, поддерживая инициативность "русских" по структуре безопасности в Европе, то это решать всем европейским странам, которые в НАТО, а не кому-то".

В то же время проводить такие переговоры, по словам Зеленского, следует только после завершения войны против Украины.

Президент предостерег от ситуации, когда вопросы новой архитектуры безопасности будут обсуждаться раньше, чем прекращение боевых действий и предоставление Украине гарантий защиты.