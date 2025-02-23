Сибига после ночной атаки вспомнил о США: не называть Россию агрессором не меняет фактов

Глава МИД напомнил, что в ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине рекордные 267 дронов, нацеленных на гражданских и критическую инфраструктуру.

Сибига раскритиковал попытки умиротворить Россию и просьбу не называть ее агрессором в войне.

"Это свидетельствует о том, что избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является. Никто не должен верить словам Путина. Вместо этого посмотрите на его действия", - написал он.