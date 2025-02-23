Сибига после ночной атаки вспомнил о США: не называть Россию агрессором не меняет фактов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал посмотреть на действия России на фоне сообщений о том, что США отказываются назвать РФ агрессором в резолюциях ООН и G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).
Глава МИД напомнил, что в ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине рекордные 267 дронов, нацеленных на гражданских и критическую инфраструктуру.
Сибига раскритиковал попытки умиротворить Россию и просьбу не называть ее агрессором в войне.
"Это свидетельствует о том, что избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является. Никто не должен верить словам Путина. Вместо этого посмотрите на его действия", - написал он.
Напомним, на днях западные СМИ сообщили, что США впервые выступили против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении стран G7. Его готовили к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.
Также, как сообщало Reuters, США впервые с начала войны не будут соавторами резолюции ООН по войне Украины. Позже Вашингтон предложил свой вариант резолюции, значительно более слабый по содержанию, где фактически не называют РФ агрессором.
По данным издания The Washington Post, США попросили Украину отозвать резолюцию ООН и заменить ее более слабой версией.
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