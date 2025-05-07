Сибига после ночной атаки: Путин отвечает такими жестокими ударами на призыв к "перемирию"

Россия нанесла очередные удары по украинским городам. В результате чего погибли люди и пострадали несколько детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В ночь на 7 мая российские войска снова атаковали Киев.

В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще несколько - получили ранения, среди них четверо детей с ожогами.

Под обстрелы также попали Запорожье и другие регионы Украины. Атака стала ответом Кремля на мирную инициативу о прекращении огня.

"Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США", - сказал глава МИД Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что такое поведение России демонстрирует ее истинную суть - не как "освободителя", а как государства, совершающего военные преступления.

"Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией является неприемлемым. Это не "освободители", а военные преступники", - подчеркнул Сибига.