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Сибига после ночной атаки: Путин отвечает такими жестокими ударами на призыв к "перемирию"

Среда 07 мая 2025 09:29
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Сибига после ночной атаки: Путин отвечает такими жестокими ударами на призыв к "перемирию" Фото: Сибига отреагировал на ночной обстрел ((t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла очередные удары по украинским городам. В результате чего погибли люди и пострадали несколько детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В ночь на 7 мая российские войска снова атаковали Киев.

В результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще несколько - получили ранения, среди них четверо детей с ожогами.

Под обстрелы также попали Запорожье и другие регионы Украины. Атака стала ответом Кремля на мирную инициативу о прекращении огня.

"Путин отвечает такими жестокими ударами на безусловное предложение Украины о прекращении огня на 30 дней или дольше. Он сознательно насмехается над мирными усилиями США", - сказал глава МИД Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что такое поведение России демонстрирует ее истинную суть - не как "освободителя", а как государства, совершающего военные преступления.

"Это также еще одно напоминание, почему празднование 80-й годовщины победы над нацизмом вместе с путинской Россией является неприемлемым. Это не "освободители", а военные преступники", - подчеркнул Сибига.

Атака на Украину

Напомним, что сегодня, 7 мая оккупанты атаковали Киев. В результате атаки произошли пожары, разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

В частности, спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Также они рассказали о последствиях атаки РФ по каждому району.

Кроме того, сегодня ночью враг атаковал энергетическую и другую инфраструктуры Запорожья. Десятки тысяч жителей остались без света,.

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