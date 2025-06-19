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Сибига подтвердил срочное заседание Совбеза ООН из-за атак РФ: чего ожидает Украина

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Совбез ООН завтра, 20 июня, соберется на срочное заседание из-за последней волны атак России на Украину. Члены Совбеза должны продемонстрировать свою позицию по таким ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

По его словам, заседание Совбеза ООН состоится в ответ на последнюю волну и жестоких ударов России по Украине. 

"Мы ожидаем от членов СБ ООН принципиальной позиции в отношении российских ударов, приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины, включая дополнительные возможности ПВО", - добавил Сибига. 

Глава МИД напомнил, что прошло уже 100 дней с того момента, как Украина согласилась на предложение США полностью прекратить огонь с Россией. Это могло бы проложить путь к мирному процессу. Но Москва продолжает отвергать такую инициативу и усиливает террор против гражданских. 

"Только давление может заставить Россию выбрать мир вместо войны", - обратил внимание министр. 

Сибига подчеркнул, что агрессия России против Украины остается угрозой для глобальной стабильности. 

"Безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана, поскольку режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают сообща, чтобы разрушить международный мир и безопасность. Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам", - уточнил он. 

Удар России по Киеву

Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами.

В Соломенском районе Киева из-за атаки россиян была частично разрушена девятиэтажка. Баллистическая ракета пробила все этажи сверху донизу.

В результате такой атаки в этом доме погибли 23 человека. Также было много раненых.

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