Сибига подтвердил срочное заседание Совбеза ООН из-за атак РФ: чего ожидает Украина

По его словам, заседание Совбеза ООН состоится в ответ на последнюю волну и жестоких ударов России по Украине.

"Мы ожидаем от членов СБ ООН принципиальной позиции в отношении российских ударов, приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины, включая дополнительные возможности ПВО", - добавил Сибига.

Глава МИД напомнил, что прошло уже 100 дней с того момента, как Украина согласилась на предложение США полностью прекратить огонь с Россией. Это могло бы проложить путь к мирному процессу. Но Москва продолжает отвергать такую инициативу и усиливает террор против гражданских.

"Только давление может заставить Россию выбрать мир вместо войны", - обратил внимание министр.

Сибига подчеркнул, что агрессия России против Украины остается угрозой для глобальной стабильности.

"Безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана, поскольку режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают сообща, чтобы разрушить международный мир и безопасность. Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам", - уточнил он.