Сибига очертил приоритеты Украины после рекордной ночной атаки РФ

Крупнейшая комбинированная атака на Украину 9 июля

Напомним, что в ночь на 9 июля Украина подверглась самому масштабному воздушному удару с начала полномасштабного вторжения. Российские войска массово применили дроны-камикадзе и ракеты, в результате чего взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов.

Самый интенсивный обстрел этой ночью зафиксировали в Луцке - именно этот город стал главной целью самой массовой атаки за весь период войны. В результате попаданий в городе возникли масштабные пожары.

Также удары были нанесены по Киевской области. В частности, одной из целей врага стал район Броваров.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Россия применила более 700 средств воздушного поражения, в том числе 728 беспилотников различных типов, в том числе сотни дронов-камикадзе.

Подробнее о комбинированной атаке, произошедшей в ночь на 9 июля, можно прочитать в материале РБК-Украина.

Отдельно стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку "показательной". По его словам, даже несмотря на многочисленные попытки достичь мира, Россия продолжает выбирать войну.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после такой атаки дипломатические средства воздействия на Москву исчерпаны.

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