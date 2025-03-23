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Сибига о ночном обстреле Киева: террор РФ подрывает достижение мира

Воскресенье 23 марта 2025 16:06
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Сибига о ночном обстреле Киева: террор РФ подрывает достижение мира Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Российский террор против гражданского населения в Украине подрывает усилия сторон по достижению мира. Более того, это противоречит собственным заявлениям РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Комментируя ночную атаку РФ дронами по Киеву, он отметил, что россияне целенаправленно ударили по жилым районам и мирным жителям, которые спали в своих домах. В частности, в результате атаки погибли три человека (среди них отец и его пятилетняя дочь), еще восемь получили ранения.

"Это произошло после похожих атак на Кропивницкий, Запорожье, Одессу и другие города на днях. Системный и сознательный террор России против гражданского населения противоречит ее собственным заявлениям о мире и подрывает усилия США и других партнеров для его достижения", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты населения от российского террора, а также усиленного давления на врага, чтобы остановить войну.

Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии между делегациями США и Украины прошла встреча. Со стороны украинской стороны непосредственно принимал участие Сибига и другие высокопоставленные чиновники.

По итогам встречи Украина согласилась не на частичное, а на полное прекращение режима огня сроком на 30 дней с возможностью его продления. Однако впоследствии, когда по поводу этого говорили президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, глава Кремля согласился лишь на частичное прекращение огня. В частности, исключить удары по энергетике и в Черном море. Хотя в тот же вечер, 18 марта, российские дроны снова начали атаковать Украину.

Подробнее о том, о чем договорились Трамп и Путин по версиям Белого дома и Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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