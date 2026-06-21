Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну: "Лишить кислорода"

По словам главы МИД, речь идет о комплексном давлении на Россию в военной, экономической, политической и технологической сферах.

"Правильная стратегия, чтобы заставить Путина прекратить войну, заключается в том, чтобы лишить его "кислорода" - в военном, экономическом, политическом и технологическом плане", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что Украина уже вносит свой вклад в реализацию такой стратегии. В частности, Киев применяет дальнобойные санкции против российских объектов, наносит удары по промежуточным целям и работает над логистической изоляцией оккупационных сил.

В то же время Сибига призвал международных партнеров усилить давление на Россию по всем направлениям.

"Нужно задушить российскую военную машину, лишить ее финансирования и развеять у Путина любые иллюзии относительно достижения им каких-либо целей на поле боя", - подчеркнул он.

По его убеждению, накопление критической массы таких шагов может привести к реальным изменениям и заставить Россию пересмотреть свою политику.

"Вместе мы можем лишить режим Путина жизненной силы и не оставить ему другого выхода, кроме как прекратить войну. Но действовать нужно сейчас, а не позже", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.