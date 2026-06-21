Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну: "Лишить кислорода"

Эффективная стратегия для прекращения войны России против Украины заключается в том, чтобы лишить Кремль ресурсов, позволяющих ему продолжать агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в социальной сети Х.
По словам главы МИД, речь идет о комплексном давлении на Россию в военной, экономической, политической и технологической сферах.
"Правильная стратегия, чтобы заставить Путина прекратить войну, заключается в том, чтобы лишить его "кислорода" - в военном, экономическом, политическом и технологическом плане", - пояснил он.
Министр подчеркнул, что Украина уже вносит свой вклад в реализацию такой стратегии. В частности, Киев применяет дальнобойные санкции против российских объектов, наносит удары по промежуточным целям и работает над логистической изоляцией оккупационных сил.
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В то же время Сибига призвал международных партнеров усилить давление на Россию по всем направлениям.
"Нужно задушить российскую военную машину, лишить ее финансирования и развеять у Путина любые иллюзии относительно достижения им каких-либо целей на поле боя", - подчеркнул он.
По его убеждению, накопление критической массы таких шагов может привести к реальным изменениям и заставить Россию пересмотреть свою политику.
"Вместе мы можем лишить режим Путина жизненной силы и не оставить ему другого выхода, кроме как прекратить войну. Но действовать нужно сейчас, а не позже", - подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в июне лидеры Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России еще на 12 месяцев. Это стал первый случай, когда ограничения продлили сразу на год, тогда как ранее их продлевали каждые шесть месяцев.
Как отмечали европейские чиновники, такой шаг должен снизить риск политических споров вокруг санкционного режима. В последние годы продление санкций неоднократно затруднялось из-за угроз отдельных стран ЕС заблокировать или отложить соответствующие решения.