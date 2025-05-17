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Сибига назвал реальный показатель готовности России к миру

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Единственный реальный показатель готовности Российской Федерации прекратить войну - это согласие на безусловное, полное и длительное прекращение огня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Сибиги, результаты интенсивной дипломатии на этой неделе можно рассматривать с трех точек зрения: украинской, российской и глобальной.

С украинской точки зрения, мы подтвердили нашу приверженность миру и договорились о возвращении 1000 наших людей.

С российской точки зрения, Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается казаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну.

С глобальной точки зрения, есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну: согласие Путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня.

Министр считает, что мир не может позволить России использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии.

"Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Price cap на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров", - считает министр.

По мнению Сибиги, экономическое давление должно идти бок о бок с шагами по укреплению Украины: дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК.

"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на полное и длительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс. Каждый день отказа должен вести к усилению давления", - отметил министр.

Мирный план по Украине

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что США, Европа и Украина разработали "список условий" из 22 пунктов для прекращения войны.

Также мы писали, что страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Он нацелен на "теневой флот" РФ и компаний, которые помогают Москве обходить уже действующие санкции.

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Мирные переговорыВойна в УкраинеАндрей Сибига