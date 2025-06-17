Сибига назвал ключевую цель комбинированного удара россиян по Украине
Россия своим масштабным обстрелом Украины выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств, таким образом враг хочет показать лидеров G7 слабыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Этой ночью Россия нанесла массированный и жестокий удар по Украине. Сотни беспилотников и ракет были направлены против гражданского населения. Киев подвергся особенно сильным атакам. Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств", - отметил Себига.
По его словам, таким образом Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения.
"Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту", - добавил министр иностранных дел Украины.
Атака РФ ночью 17 июня
Напомним, Россия атаковала Киев ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары, повреждены многоэтажные жилые дома.
Последствия ночной атаки зафиксированы на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Среди погибших в Соломенском районе был 62-летний гражданин США.
Также под обстрелами находилась Одесса, Киевская и Черниговская области.
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