Сибига о возможном 30-дневном режиме тишины: тест для России, желает ли она мира

Возможное 30-дневное перемирие на фронте станет глобальным тестом для Российской Федерации, желает ли она мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу, которого цитирует ведомство.
Во время панельной дискуссии министерского уровня на тему "The Peace Tableau: Actions and Aspiration", Сибига заявил, что Украина больше всех заинтересована в достижении справедливого и долговременного мира и четко демонстрирует свою готовность к временному прекращению огня.
"Но это также глобальный тест для России. Время ей показать действительно ли она желает мира", - добавил он.
По словам Сибиги, после переговоров украинской и американской делегаций, Киев получил новые дополнительные возможности закончить войну в этом году.
"Посмотрим, какой будет реакция российской стороны относительно режима прекращения огня. Украина поддержала предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Мы ожидаем от российской стороны безусловного согласия на это предложение", - отметил министр.
Во время переговоров американской и украинской делегаций Киев поддержал 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. Сейчас же ожидается решение со стороны российской стороны.
Американская делегация также обсуждала режим тишины и с Россией во время своего визита в Москву. Тогда же диктатор Владимир Путин начал утверждать о "нюансах".
По словам Сибиги, Москва должна предоставить Вашингтону официальный ответ относительно 30-дневного перемирия.
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