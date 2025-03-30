Сибига о мирном соглашении: не примем ничего, что делает Украину слабой
Российские власти хотят видеть Украину беззащитной, поэтому постоянно выдвигают новые требования относительно вероятного мирного соглашения. Однако Киев никогда не примет ничего, что сделает страну слабой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Российские требования и ультиматумы остаются неизменными на протяжении многих лет. Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь от партнеров и заблокировать вступление Украины в НАТО", - заявил Сибига.
По словам министра, риторика России раскрывает ее истинные намерения. Все эти требования имеют одну общую черту: Москва хочет иметь слабую, беззащитную Украину.
Однако глава МИД уверен, что речь идет не только о НАТО и не о "беспокойстве по поводу безопасности". На самом деле намерения РФ более дальновидные.
"Речь идет о способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его полезные ископаемые, использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии. По этому поводу не должно быть никаких иллюзий", - подчеркнул министр.
Он отметил, что сейчас риторика Москвы обострилась до уровня 2022 года. Россия пытается воспользоваться нынешним геополитическим моментом, когда США стремятся к скорейшему урегулированию войны в Украине.
"Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что делает Украину слабой или беззащитной. Зато настоящий и справедливый мир требует прочных и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", - подчеркнул Сибига.
Требования Путина
Напомним, российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины. В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля.
Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.
Также после недавней встречи в Саудовской Аравии с США Россия обнародовала итоговое заявление и указала условия для перемирия с Украиной на море. В Кремле подчеркнули, что договоренности о перемирии на море могут вступить в силу только после снятия санкций с ряда компаний и российского банка.
Что касается вероятного мирного соглашения в войне с Украиной, то Россия пока не отказалась ни от одного из своих требований. Это включает прекращение западной поддержки Украины, вето на вступление в НАТО, запрет на западный контингент, территориальные уступки, а также ограничение размера и возможностей украинской армии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.