Сибига договорился о встрече с Сийярто: что обсудят
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудят вопросы повестки дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.
Сибига рассказал, что на полях Raisina Dialogue в Индии он провел конструктивный разговор с Сийярто.
"Мы договорились провести в ближайшее время отдельную двустороннюю встречу для подробного обсуждения всех вопросов нашей повестки дня", - уточнил глава украинского МИД.
Сибига не раскрыл, о чем именно идет речь. Но в последнее время власти Венгрии открыто выступали против членства Украины в Евросоюзе.
В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул Брюсселю 12 требований. Одно из них - отказ от планов принять Украину в Евросоюз.
При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что переговоры о вступлении Украины в ЕС все еще не могут начаться из-за позиции Венгрии. Она блокирует процесс.
Также Венгрия угрожала заблокировать выводы Евросовета по Украине, поскольку это якобы противоречит ее позиции.
Скандальные действия Венгрии
Напомним, недавно Венгрия блокировала продление санкций Евросоюза против ЕС. Она требовала, исключить из санкционного списка несколько лиц.
Как выяснило FT, речь, в частности, шла о российском олигархе Михаиле Фридмане.
По информации западных СМИ, Венгрия перестала блокировать продление санкций после разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
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