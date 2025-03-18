Сибига договорился о встрече с Сийярто: что обсудят

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудят вопросы повестки дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X .

Сибига рассказал, что на полях Raisina Dialogue в Индии он провел конструктивный разговор с Сийярто.

"Мы договорились провести в ближайшее время отдельную двустороннюю встречу для подробного обсуждения всех вопросов нашей повестки дня", - уточнил глава украинского МИД.

Сибига не раскрыл, о чем именно идет речь. Но в последнее время власти Венгрии открыто выступали против членства Украины в Евросоюзе.

В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул Брюсселю 12 требований. Одно из них - отказ от планов принять Украину в Евросоюз.

При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что переговоры о вступлении Украины в ЕС все еще не могут начаться из-за позиции Венгрии. Она блокирует процесс.

Также Венгрия угрожала заблокировать выводы Евросовета по Украине, поскольку это якобы противоречит ее позиции.