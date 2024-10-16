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Си Цзиньпин заявил, что Китай готов быть партнером и другом США

Среда 16 октября 2024 06:25
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Си Цзиньпин заявил, что Китай готов быть партнером и другом США Фото: лидер КНР Си Цзиньпин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что успешное партнерство между Китаем и США дает двум странам возможность содействовать развитию друг друга, а не препятствовать ему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру", — сказал Си в своем письме на ежегодном торжественном ужине по случаю вручения наград Национального комитета по американо-китайским отношениям 2024 года.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Россия не смогла бы долго вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая, Пекин должен понести ответственность за поддержку страны-агрессора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул сильную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

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