ua en ru
Сб, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен после встречи с коллегой из КНР: разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла"

Суббота 28 сентября 2024 01:37
UA EN RU
Блинкен после встречи с коллегой из КНР: разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла" Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул сильную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На встрече с представителем Китая в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен сказал, что он также поднял вопрос об "опасных и дестабилизирующих действиях" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.

Блинкен заявил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, поступают из Китая и Гонконга, и что это существенно помогает Москве производить ракеты, реактивные снаряды, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения ее войны.

"Так что когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям предпринимать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла", - сказал госсекретарь США.

Ранее в пятницу Ван И отказался комментировать сообщение Reuters о том, что Россия создала программу вооружений в Китае для разработки и производства ударных беспилотников большой дальности для использования в войне.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Россия не смогла бы долго вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая, Пекин должен понести ответственность за поддержку страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Энтони Блинкен Война России против Украины
NEWS
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским