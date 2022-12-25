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"Не подливали масла в огонь". В Китае цинично оправдались за позицию по войне в Украине

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 25 декабря 2022 13:26
"Не подливали масла в огонь". В Китае цинично оправдались за позицию по войне в Украине Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В МИД Китая цинично защитили позицию страны по поводу войны в Украине. И отметили, что Пекин углубит связи с Москвой в следующем году.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Китай будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией... Что касается кризиса (войны - ред.) в Украине, мы последовательно отстаивали фундаментальные принципы объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения той или иной стороне, не подливая масла в огонь, тем более не отыскивая эгоистических выгод из ситуации", - заявил Ван И.

Также он обвинил США в "ухудшении американо-китайских отношений", заявив, что Пекин "решительно отверг ошибочную политику Вашингтона", которая продолжала якобы рассматривать Пекин как своего "главного конкурента".

Напомним, недавно посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что российское вторжение в Украину поставило Пекин "в очень сложное положение", поскольку он не хочет "избирать между друзьями".

Добавим, ранее лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с заместителем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой стороны заявили об "усилении стратегического сотрудничества".

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