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Си Цзиньпин предложил Байдену мирное сосуществование Китая и США, - Bloomberg

Фото: президенты США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию", поскольку две крупнейшие экономики мира пытаются стабилизировать напряженные отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Central Television.

В новогоднем письме в память об установлении дипломатических отношений между Китаем и США 1 января 1979 года, Си Цзиньпин отметил, что "в течение последних 45 лет китайско-американские отношения переживали взлеты и падения, однако в целом двигались вперед, что не только повысило благосостояние обоих народов, но и способствовало миру, стабильности и процветанию на планете".

"История подтвердила и продолжит полностью доказывать, что соблюдение принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, является правильным путем для Китая и Соединенных Штатов ладить друг с другом, и это должно стать направлением совместных усилий Китая и США в новую эру", - написал президент Китая.

Си Цзиньпин также напомнил, что 1 января 1979 года Вашингтон официально разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в пользу признания Пекина. С тех пор отношения "не только улучшили благосостояние людей из обеих стран, но и способствовали глобальному миру, стабильности и процветанию", добавил китайский лидер.

Джо Байден также направил Си Цзиньпину поздравительное письмо по случаю 45-летия. В нем американский лидер признал, что отношения между США и Китаем способствовали процветанию и создали возможности для обеих стран и для остального мира.

"Я с нетерпением жду развития прогресса, достигнутого нашими предшественниками, а также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать развивать отношения между США и Китаем", - написал Байден.

Хрупкие отношения США и Китая

Отношения между государствами стабилизировались после встречи Си Цзиньпина с Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. В то же время общие связи между странами остаются хрупкими, поскольку существуют фундаментальные разногласия относительно тесных связей Пекина с Россией и его позиции по Тайваню, а также ограничения торговли США в отношении Китая.

В частности, во время саммита в Сан-Франциско Си Цзиньпин заверил Байдена, что не вторгнется на Тайвань в ближайшие годы.

Однако уже 20 декабря Си Цзиньпин откровенно заявил Байдену о намерении "воссоединить Тайвань с материковым Китаем".

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