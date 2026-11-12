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Си Цзиньпин призвал к "мирному воссоединению" Тайваня с Китаем: в Тайбэе ответили

13:06 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Си Цзиньпин призвал к "мирному воссоединению" Тайваня с Китаем: в Тайбэе ответили Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
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Китай и Тайвань могут мирно "воссоединиться" - Пекин готов начать официальные переговоры.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайский лидер заявил, что урегулирование тайваньского вопроса остается "непреклонной исторической миссией" Коммунистической партии КНР.

По его словам, Пекин и дальше будет придерживаться курса на "мирное воссоединение" и реализацию принципа "одна страна - две системы".

Также Си Цзиньпин публично выразил готовность к переговорам с Тайванем при условии соблюдения "принципа единого Китая".

Важно понимать, что позиция Пекина предполагает, что оба берега Тайваньского пролива являются частью одной страны.

"Поступ истории нельзя остановить. Полное воссоединение родины должно быть осуществлено, и оно, несомненно, будет осуществлено", - подчеркнул Си.

Кроме того, Си призвал всех китайцев, в том числе жителей Тайваня, объединиться для противодействия "сепаратистским" силам, выступающим за независимость острова. Он также отметил необходимость совместно работать над мирным развитием отношений.

В то же время власти Тайваня отвергли позицию Пекина. В Совете по делам материкового Китая подчеркнули, что ни правительство, ни население острова не принимают концепцию "одна страна - две системы", поскольку она может означать подчинение авторитарному правлению Коммунистической партии Китая.

"Что касается формулировки об объединении Тайваня, то она почти не отличается от того, что было раньше", - заявил журналистам представитель совета Лян Вэнь-цзе.

Кстати, ранее западные СМИ писали, что Китай откладывает вторжение на Тайвань по нескольким причинам.

Кроме того, стало известно, что КНР неожиданно изменила закон о мобилизации впервые за 16 лет.

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