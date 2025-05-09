Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливой" мирной сделке по Украине, - Вloomberg

Позиция Си Цзиньпина по войне в Украине

Как пишет издание, Си Цзиньпин заявил главе Кремля Владимиру Путину во время чайной беседы в Москве 8 мая, что Китай надеется, что "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое будет принято всеми заинтересованными сторонами" может быть достигнуто путем диалога.

"Хотя Си не уточнил, как должна выглядеть возможная сделка, комментарий, по-видимому, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины", - отмечают журналисты.

Важно, что замечания Си Цзиньпина перекликаются с мартовским заявлением министра иностранных дел Китая Ван И, который сказал, что все стороны конфликта хотят "справедливого и прочного мирного соглашения, которое является обязательным и принимается всеми".

Замечания Си также прозвучали после того, как Трамп сказал, что для него было бы "естественно" попросить Китай помочь в сделке между Украиной и Россией. В посте в социальных сетях лидер США призвал к 30-дневному прекращению огня, чтобы проложить путь к переговорам, пригрозив ввести дополнительные санкции в случае нарушения перемирия.

И Россия, и Китай заявили, что война РФ против Украины может быть урегулирована якобы только путем устранения "коренных причин" - фраза, которую Россия часто использует, утверждая, что она якобы "была вынуждена начать войну", чтобы предотвратить перспективу вступления Украины в НАТО.

Совместное заявление Си Цзиньпина и Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил, что президенту России Владимиру Путину, что их две страны должны быть "неразлучными друзьями", поскольку они пообещали вывести сотрудничество на новый уровень и "решительно" противостоять влиянию США.

В пространном совместном заявлении они заявили, что будут углублять отношения во всех областях, включая военные связи, и "укреплять координацию, чтобы решительно противостоять курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и Китая".