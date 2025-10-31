Си Цзиньпин проводит переговоры с лидерами Японии, Канады и Таиланда, - Reuters

В Южной Корее стартовала ежегодная встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на которой центральную роль занял председатель КНР Си Цзиньпин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
На саммите АТЭС, проходящем в историческом городе Кенджу, Си Цзиньпин провел переговоры с лидерами Канады, Японии и Таиланда.
Его участие стало ключевым после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную Корею, заключив с Пекином временное торговое перемирие.
Достигнутая договоренность приостановила введение новых экспортных ограничений на редкоземельные элементы, что временно снизило напряженность в мировой торговле.
АТЭС объединяет 21 страну региона, а его цель — снижение торговых барьеров и стимулирование инвестиций. В этом году обсуждения сосредоточены на укреплении логистических и производственных цепочек.
Президент Южной Кореи Ли Дже Мен отметил, что мировая экономика переживает "период глубоких перемен", когда прежние модели свободной торговли перестают работать.
"Чем бурнее море, тем больше мы должны объединиться", — заявил Си, призвав лидеров региона защищать многостороннюю торговую систему и развивать экономическое сотрудничество.
Его слова прозвучали на фоне продолжающихся торговых конфликтов и ослабления доверия между ведущими экономиками.
Особое внимание привлекла предстоящая встреча Си с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Это первый контакт между странами после ее вступления в должность. Отношения Токио и Пекина остаются напряженными из-за территориальных споров и ограничений на импорт японской продукции.
Премьер-министр Канады Марк Карни также намерен возобновить сотрудничество с Китаем после длительного охлаждения. Его кабинет заявил, что стремится "восстановить широкие связи" и уменьшить зависимость от США.
Тем временем, между Оттавой и Пекином сохраняются торговые трения: Китай ввел антидемпинговые пошлины на канадскую канолу, а Канада ограничила импорт китайских электромобилей.
Интерес к саммиту подогрело участие главы Nvidia Дженсена Хуанга. Компания недавно стала первой в мире, чья рыночная стоимость превысила 5 трлн долларов. Однако вопрос поставок американских микрочипов в Китай, как сообщили источники, не рассматривался на переговорах между Трампом и Си.
Напоминаем, что Китай считает, что торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться основой отношений с США, подчеркивая важность совместных усилий Пекина и Вашингтона для решения глобальных вызовов и укрепления стабильности в мире.
Отметим, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в южнокорейском Пусане, где подтвердили достигнутый консенсус и выразили готовность продолжать переговоры, направленные на поиск путей прекращения войны в Украине.