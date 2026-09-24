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Си Цзиньпин предлагает Трампу новый формат отношений между Китаем и США

08:55 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Китай и США "должны быть партнерами, а не соперниками".

С таким предложением выступил глава КНР Си Цзиньпин сразу по прибытии в Штаты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Си Цзиньпин заявил, что стремление Китая к национальному возрождению и попытки США вернуть себе величие могут развиваться параллельно.

По его убеждению, страны способны поддерживать успех друг друга, что в конечном счете принесет пользу всему миру.

В своем заявлении китайский лидер также подчеркнул, что Пекин и Вашингтон "должны идти навстречу друг другу и совместно работать над построением стабильных отношений".

Глава КНР считает, что сотрудничество должно стать основой, а конкуренцию следует удерживать в надлежащих пределах.

Си добавил, что настроен урегулировать все разногласия с США, чтобы между странами царил мир.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп лично встретил китайского лидера Си Цзиньпина на военной базе Joint Base Andrews, где для него развернули красную дорожку.

Стоит отметить, что такой формат приема нетипичен для дипломатических визитов, ведь обычно иностранных лидеров встречают в Белом доме.

Трамп вместе с первой леди Меланией встретил Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань.

Для встречи китайского лидера американские военные подготовили торжественную церемонию: на взлетной полосе выстроили шесть истребителей F-16 и шесть F-22, продемонстрировав военные возможности США.

Предыдущий государственный визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты состоялся в сентябре 2015 года, когда президентом США был Барак Обама.

По возвращении в Белый дом Трамп кратко прокомментировал встречу китайского лидера. Президент США, в частности, отметил: "Думаю, они это ценят - это невероятные люди".

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему Трамп решил подготовить роскошную встречу для Си Цзиньпина .

Кроме того, мы писали, что украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера привлечь Пекин к давлению на Россию.

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