Си Цзиньпин приехал в Казахстан на саммит глав ШОС, где встретится с Путиным

Отношения России и Китая

Внешняя политика Китая в отношении войны в Украине балансирует на грани нейтралитета. С одной стороны, официальные представители КНР заявляют о беспристрастности, призывая к мирному урегулированию конфликта. С другой стороны, действия свидетельствуют о поддержке России.

Пекин не осудил агрессию РФ, а наоборот, усиливает экономические связи с Москвой. Китайские компании поставляют в Россию комплектующие для оружия, а также покупают российскую нефть и газ, на которые наложены санкции США и ЕС.

Эта поддержка косвенная, но существенная. Как отметил президент КНР Си Цзиньпин, Китай ищет "собственные пути" для урегулирования "украинского кризиса". Эти "пути" вряд ли отвечают интересам Украины, ведь фактически Китай помогает режиму российского диктатора Владимира Путина продолжать войну.

Стоит отметить, что Россия и Китай нашли способы обходить санкции, в частности, используя новые платежные системы.

Прошло уже два года с начала вторжения РФ в Украину, и за это время позиция Китая относительно войны не стала более четкой. Наоборот, растет экономическая поддержка режима Путина со стороны КНР.

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