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Сі Цзіньпін запросив європейських лідерів на зустріч у Пекіні: хто в списку

Фото: голова КНР Сі Цзіньпін (flickr com ennler)
Автор: Олександр Мороз

Голова КНР Сі Цзіньпін запросив європейських лідерів на зустріч в Пекіні, яка може пройти в жовтні. Але поки невідомо, чи погодяться вони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Видання з посиланням на джерела пише, що запрошення були відправлені канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі і прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу.

Передбачається, що така зустріч цілком може відбутися, оскільки на Балі в жовтні буде проходити саміт лідерів G20.

Видання зазначає, що в Парижі тривають дебати про те, що робити із запрошенням.

"Важко відмовити Китаю, особливо Сі", - зазначив дипломат.

Уряди Франції, Італії та Іспанії не відповіли на запити про коментарі. Китайський уряд відмовився коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, раніше Сі Цзіньпін відмовився від пропозиції президента Росії Володимира Путіна відвідати країну нібито через коронавірусні обмеження. Однак ЗМІ припустили, що за відмовою ховається небажання погіршити відносини із Заходом.

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Си ЦзиньпиньЕммануель МакронОлаф Шольц